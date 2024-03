Aménager la ville productive

Conserver ou accueillir des activités productives au sein des villes est une problématique qui suscite un intérêt renouvelé de la part des collectivités. Cette question vient en effet s'insérer au croisement de plusieurs tendances concomitantes : quête de nouvelles pratiques de consommation et de production, ambitions nationales de réindustrialisation et de souveraineté, renouveau du "faire" , transition écologique, etc. Quels sont les leviers opérationnels dont disposent les collectivités pour créer cette "ville productive" ? Grâce à des enquêtes de terrain réalisées dans les métropoles de Bordeaux et de Rennes, les auteurs de cet ouvrage en ont identifié de nombreux : sanctuariser du foncier pour la production dans les documents d'urbanisme, densifier ou verticaliser, dissocier la propriété de l'usage... La nature des dispositifs et l'intensité de leur activation dépendent de chaque collectivité et de la place occupée par les activités productives dans leur développement économique. La mobilisation des acteurs publics est ainsi différente à Bordeaux et à Rennes tout comme la nature et le nombre de dispositifs mis en place. Un éclairage sur les leviers mis en place à Berlin, Turin et Vienne est apporté en complément des expériences françaises. Cette Note permet d'alimenter sous un angle nouveau les débats sur la réindustrialisation et la contrainte de zéro artificialisation nette des sols. Elle s'adresse aux dirigeants d'entreprises, aux collectivités territoriales, aux décideurs publics, aux chercheurs désireux de connaître les dispositifs en faveur du maintien des activités productives ou de leur renouveau dans les villes.