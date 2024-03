Pour une relecture d'Épicure. Les fondements pratiques de son matérialisme

Cet ouvrage propose une lecture d'Epicure à travers ses seuls écrits : il met en relation de façon inédite les Lettres, les Maximes et les Sentences avec les nombreux fragments de papyrus du Livre XXV De la nature. Le lecteur de Lucrèce retient l'image un peu naïve d'un Epicure qui nous libère des superstitions par la science. Le texte d'Epicure va beaucoup plus loin : il nous invite à tisser, à l'échelle de l'humanité entière, les liens de l'amitié qui nous rendront - nous, mortels - indestructibles et bienheureux, à l'image que nous nous forgeons des dieux. Il fonde sur cette activité pratique une compréhension de notre monde conforme à l'exigence d'absence de trouble, dans la pensée comme dans l'être.