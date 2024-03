La cuisine végétarienne levantine. Recettes du Moyen-Orient

Un recueil de délicieuses recettes végétariennes qui capture toute l'essence du Moyen-Orient, par l'autrice du livre La Cuisine libanaise Hommage à une cuisine végétarienne audacieuse, La Cuisine végétarienne levantine présente 140 recettes faciles à préparer, ensoleillées et aromatiques, dont de grands classiques comme les falafels, le houmous et le taboulé, mais aussi des plats originaux, reflets des particularités régionales, des pratiques religieuses et de la culture du Moyen- Orient. Tous ces plats sont aussi colorés que délicieux, qu'il s'agisse des mezze bien relevés à l'ail, des pitas garnies de pickles, de tahini et de légumes grillés, ou des desserts doux et épicés. Les recettes sont illustrées de magnifiques photographies qui immortalisent l'effervescence, l'abondance et la tradition du partage de la table moyen-orientale.