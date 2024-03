Pourchassés

UN GANG ET UNE EVASION SPECTACULAIRE DANS UN MONDE A L'ARRET A Paris, Marc Man et son gang sont en cavale après un énième braquage. Tous savourent ce moment d'accalmie. Tous sauf un : leur complice Driss Choutri emprisonné à Fresnes. Pas question de le laisser là. Alors qu'un confinement enferme la France, Marc rassemble ses hommes pour organiser l'évasion de Driss. C'est le début d'un plan d'attaque spectaculaire entre les planques, les véhicules dotés de fausses plaques d'immatriculation et la collecte d'une artillerie lourde sous le nez de la police. Seul le hasard sera leur ennemi... " Fabrice Rose nous embarque dans le sillage de ses personnages aux forts caractères et unis par une loyauté à toute épreuve. " Stéphane Bugat, Le Télégramme