Vers une économie de l'alliance. Pour déjouer le dérèglement du monde

Il s'agit aujourd'hui non seulement d'éviter un dérèglement climatique mais aussi un dérèglement civilisationnel : une transformation du monde et de l'humanité en "choses" , en marchandises échangeables. En sortant du cadre étroit de l'économie au sens habituel, en s'appuyant sur le socle d'une ethnologie moderne, l'auteur dégage une autre logique que celle qui nous emporte dans une exponentielle mortifère. Immédiatement compréhensible par chacun, elle donne une vision désirable, gratifiante, à la transition à réaliser d'urgence. Elle permet d'éclairer non seulement les nécessaires réformes collectives à conduire mais aussi l'action que chacun d'entre nous peut mener.