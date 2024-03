Jacques Ellul. Face à la puissance technologique

A mesure que lemprise des technologies sur nos vies augmente, on redécouvre la nécessité davoir des philosophes façon "dalertes" . Aux grands enjeux les grands penseurs, capables détudier nimporte quel recoin du monde. Jacques Ellul, est de ceux-là. Convoqué tour à tour par des anarchistes, des professeurs duniversité et des moines cisterciens, il est désormais la référence française en matière de question déthique de la technique. On ne mesure pas encore létendue des vertus émancipatrices de la pensée du sociologue gascon, mort à Pessac il y a désormais trente ans. Poussant chacun de ses élèves et de ses lecteurs sur les chemins de la liberté, Ellul, "parmi les Nations" , a placé lautonomie en haut de la pyramide des vertus à acquérir de toute urgence. Car cest bien la liberté qui est au coeur de loeuvre ellulienne. Cette biographie intellectuelle, écrite avec passion par un disciple, vient offrir à une jeune génération qui découvre le maître une entrée pédagogique et engagée.