Introduction au dialecte ḥassāniyya de Mauritanie. Étude grammaticale et lexicale

Cet ouvrage vient combler la lacune constituée par la rareté des travaux linguistiques sur le dialecte arabe hassaniyya de Mauritanie et l'inexistence de manuels d'enseignement de ce dialecte. Il y est procédé à une description de ce dialecte couvrant sa phonologie, sa morphologie, sa syntaxe et son lexique. Le chapitre consacré au lexique contient une étude des apports du substrat (langue Zénaga) et de l'adstrat (langues nationales et langue française). Dans son approche didactique, chaque élément grammatical a été accompagné d'exemples et d'illustrations. De plus, des tableaux récapitulatifs ont été élaborés afin de faciliter la tâche aussi bien de l'enseignant que de l'apprenant. Il s'agit d'un support et d'un outil indispensable aux dialectologues, aux chercheurs en ethnolinguistique et plus généralement aux enseignants et aux apprenants du hassaniyya.