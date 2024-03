Mais qui veut la peau de Parangon ? La plus virulente association anti-corruption de France est la cible d'une campagne de déstabilisation inédite. Sa jeune présidente, Lisa Andrieu, en est désormais convaincue : on cherche à l'empêcher de révéler un énorme scandale, avant l'élection présidentielle qui approche à grands pas... Le pays est en ébullition, le manque de confiance envers le gouvernement favorise la montée de l'extrême droite, la moindre étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Pour percer à jour le plus grand secret de la République, Lisa devra résister à toutes les pressions et même défier l'Elysée. Mais est-elle prête à bouleverser le destin de tout un pays ? Président de l'association de lutte contre la corruption Anticor de 2015 à 2020, Jean-Christophe Picard est aujourd'hui membre de l'Observatoire de l'éthique publique (OEP). Il est l'auteur de La Colère et le Courage - Plaidoyer contre la corruption, pour une République éthique (éditions Armand Colin, 2020). Le Grand Scandale est son premier roman.