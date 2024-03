La titrisation. Analyse épistémologique et critique de la manufacture financière

Une technique financière débridée, fondée sur des modèles mathématiques complexes, utilisée par des traders inconscients pour s'enrichir en cachant les risques extrêmes qu'elle fait subir à l'économie réelle : voilà ce qu'est la titrisation d'actifs pour le grand public. Qu'elle soit justifiée ou non, cette représentation l'opacité de cette pratique. Une opacité que même les spécialistes ne contestent pas, puisque la titrisation consiste en la transformation d'un portefeuille, composé le plus souvent de créances, le collatéral, en titres obligataires émis sur les marchés, et qui explique la dangerosité de la finance, cet "ennemi invisible" dont François Hollande avait fait principal adversaire durant la campagne présidentielle de 2012. Pour mieux comprendre cette technique financière, considérée comme la source de la crise financière de 2008, mais dont l'importance est proportionnelle à la taille gigantesque des marchés de produits titrisés, le présent livre entend présenter, avec pédagogie, les fondements épistémologiques de la titrisation et ainsi introduire le lecteur néophyte aux grands enjeux de la manufacture financière.