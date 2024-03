Patapon N° 516, avril 2024 : Le temps d'avant

Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus ! Chaque mois, les enfants y trouvent un extrait des évangiles du dimanche, un conte pour rire ou faire rêver, une bande dessinée... Sans oublier les aventures de Patapon, des jeux et des bricolages, des cartes-prières à découper, la vie d'un saint et la découverte de l'univers qui nous entoure. Thématiques passées : le deuil, la gourmandise, la curiosité, le pouvoir des mots, les jeux de société, le courrier, les sports d'hiver, les métiers, l'adoption, le temps qui passe... Thématiques à venir : les coiffures, les valeurs du sport, la peinture, l'hôpital...