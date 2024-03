Vinaigre miracle. Nettoyer et assainir sa maison grâce au vinaigre et autres produits naturels

Vous en avez assez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer votre intérieur et vous êtes conscient des effets nocifs qu'ils peuvent avoir sur votre santé ? Ce livre rassemble plus de 70 recettes pour répondre à toutes vos attentes concernant l'entretien de la maison. Il présente des alternatives naturelles pour assainir et revitaliser votre intérieur. Faire ses produits d'entretien maison : une façon économique de respecter l'environnement et sa santé.