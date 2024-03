Marie d'ici et d'ailleurs. Apparitions mariales à Beauraing et autres lieux reconnus

Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, Marie apparaît à cinq enfants du village de Beauraing, en Belgique. Elle leur montre son coeur, leur sourit et les invite à la prière. Le recteur du sanctuaire de Beauraing raconte d'une manière très vivante ces jours de grâce et explique leur sens pour les croyants d'aujourd'hui. A la lumière de Beauraing, il se penche ensuite sur les grands lieux d'apparitions reconnus : Guadalupe, Le Laus, la rue du Bac, La Saiette, Lourdes, Pontmain, Fatima, Banneux et Kibeho. Ce livre dévoile les mystères de la pédagogie mariale. Il permet de goûter à la douceur et à la tendresse de Marie, et fait longtemps résonner dans le coeur du lecteur les deux grands messages de la Mère de Dieu : soyez consolés et convertissez-vous !