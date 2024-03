Les Irrésolus

" Irrésolus " , spatriati dans le dialecte des Pouilles, ne désigne pas seulement les êtres privés de patrie, mais tous ceux qui ne se sentent pas à leur place, les incertains, les inclassifiables. Comme Francesco Veleno, antihéros moderne, et la lumineuse Claudia Fanelli que Francesco rencontre au lycée et ne cessera d'aimer. Il ne le sait pas encore, mais le lien qui les unit est plus complexe : leurs parents entretiennent une relation adultère. De cette blessure originelle, naîtra entre eux une amitié indéfectible. Le sentiment d'appartenance de l'un à sa région natale, ses poètes, ses paysages, sa langue, ses croyances, se fait le miroir de l'inévitable fuite de l'autre. Claudia part d'abord à Milan puis plus au nord encore, à Berlin. Un jour, Francesco décide de tout quitter pour la rejoindre. Quête d'identité, poursuite de ses désirs, transgressions, Mario Desiati transcende cela pour raconter une histoire d'amitié universelle. Roman de formation d'une beauté magnétique, éducation sentimentale de ce duo intranquille : rarement deux personnages auront été saisis avec tant de subtilité et de délicatesse. A travers Claudia et Francesco, dans un va et vient perpétuel entre la région rurale des Pouilles et la cosmopolite ville de Berlin, Mario Desiati dessine le parcours, les aspirations et les fragilités de toute une génération. Traduit de l'italien par Romane Lafore