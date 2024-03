Les salopes ordinaires

Dans une salle d'audience, un décor de tribunal, là où les effets de manches et la rhétorique ampoulée sont de mises, là où les corps sont encostumés et où les joutes oratoires se mettent en scène, dans ce décorum suranné surgissent soudain, comme un gros mot, une obscénité, comme des trublions, des paroles à vif, crues, violentes et sincères qui disent la condition des femmes dans la vraie vie. Se côtoient à la barre la petite maman, l'avocate, la maîtresse et la madone, des groupes de pipelettes, toutes pour témoigner d'une domination patriarcale encore à l'oeuvre, insidieusement orchestrée par une société qui a du mal à lâcher ses mâles, frileuse et étriquée. Quelques voix d'homme se font entendre, filet de murmures de mauvaise foi au milieu du choeur de femmes que dirige majestueusement et malicieusement la salope revendiquée. Sans doute un procès où la misandrie s'impose quand il y a urgence à sauver le féminin !