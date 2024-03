Pilates au mur. Pour une silhouette tonifiée

Vous cherchez une discipline pour vous muscler en profondeur et en douceur ? Vous connaissez le Pilates mais avez envie d'explorer d'autres postures ? Le Pilates au mur vous tend les bras ! Accessible à tous, à pratiquer chez soi et sans accessoires, le Pilates au mur est LA nouvelle discipline fitness. Il permet, grâce à des exercices ciblés effectués en appui sur un mur, d'obtenir un maximum de résultats avec des séances courtes et des mouvements simples, tout en s'adaptant à toutes les morphologies et à tous les âges. Grâce aux conseils d'Audrey Brun, kiné et professeur de Pilates, découvrez les meilleurs exercices pour améliorer votre mobilité, corriger votre posture et gagner en force. Retrouvez : - 15 séances complètes, présentant chacune plusieurs niveaux de difficulté. - Chaque semaine un focus : bras, jambes, dos, fessiers et abdos. - Tous les principes, toutes les techniques de la méthode Pilates. Un programme de 3 semaines à utiliser toute sa vie !