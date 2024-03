Ranger Blade. Tome 1, Le mec de la porte d'à côté

Rain veut changer d'identité, de vie. Insolent, arrogant et impulsif, son nouveau voisin, Ranger, a besoin d'une petite amie. Un deal serait-il la solution à leurs problèmes ? Après un évènement traumatisant, Rain, vingt-trois ans, décide de s'installer à Rock River, loin de tout problème et danger, en se promettant de ne plus commettre les mêmes erreurs que par le passé. Sur son palier, elle rencontre son voisin, Ranger Blade, sex symbol et connard de première. Il déboule dans sa vie comme un animal sauvage. Avec force et férocité. Si la raison conseille à Rain de l'éviter le plus possible, elle ne parviendra pas à résister à l'attirance qui la pousse vers lui. Encore moins à sa proposition inattendue : se faire passer pour sa petite amie. Une âme aussi fragile que Rain pourra-t-elle en sortir indemne ou se perdra-t-elle entre les bras du tempétueux Ranger ?