Ont-ils heurté une île ? Un récif ? Les secours arriveront-ils à temps ? Et qu'en est-il de ce corps inanimé à bord du bateau ? Après un naufrage en haute mer, Sophie, sa soeur Luna et leurs amis découvrent malgré eux les dures lois de la survie en milieu hostile. S'entame une épopée parsemée d'embûches vers le retour à la civilisation et la découverte de ce qui a réellement fait échouer leur bateau : la coque a heurté la plaine abyssale, car il n'y a plus une goutte d'eau dans l'océan.