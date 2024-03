ViaRhôna. La véloroute plein sud

- Le premier carnet de voyage complet sur la ViaRhôna : un beau livre d'inspiration sur l'histoire et les grandes étapes du parcours mises en avant par des photos pour la plupart inédites, 200 en tout. - Ses haltes et ses visites incontournables, ses échappées multiples et ses connexions collatérales décrites en Savoie-Mont-Blanc, Isère, Ardèche, Drôme, Vaucluse, ses curiosités patrimoniales sont autant d'atouts qu'offre l'ouvrage tout au long des 500 km faciles à rouler. - C'est une incroyable découverte, entre Saint-Gingolph (le "kilomètre zéro" sur le Léman), Lyon, Valence, Avignon, Arles et Sète, sa ligne d'arrivée sur l'étang de Thau. . - Ce livre s'adresse à tous, à ceux qui pratiquent déjà le voyage à vélo, mais aussi à ceux qui veulent rêver à l'un des itinéraires les plus séduisants après la Loire à vélo.