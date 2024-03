L’artiste et la politique

Lartiste et la politique recueille deux essais de Virginia : "Pourquoi l'art suit la politique aujourd'hui" (1936) et lun des textes théoriques les plus importants de lautrice anglaise : "La tour penchée" (1940). Ces deux essais sont écrits dans un contexte troublé, Virginia Woolf repense la création et lécriture dans une Europe en plein bouleversement. "La tour penchée" simpose comme lun des textes théoriques les plus importants de Virginia Woolf dans la mesure où elle propose une déconstruction mordante de la masculinité et en particulier de la manière dont ont été formés les intellectuels anglais jusquà la veille de la Seconde Guerre mondiale.