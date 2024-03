Découvrir mes guides spirituels. Les clés pour les identifier et communiquer avec eux

Est-il possible d'identifier mes Guides ? Qu'ont-ils à m'apprendre ? Est-ce que je peux communiquer avec eux ? Ancêtres, anges et archanges, esprits de la nature, maîtres ascensionnés, divinités... Nos Guides, tels des professeurs patients et ingénieux, nous soutiennent durant notre cycle d'évolution et l'apprentissage des Leçons de Vie nécessaires à notre élévation. Grâce à des outils et des exercices pratiques (méditations, visualisations, planches de pendule), l'autrice t'invite à ouvrir tes perceptions, ressentir la présence de tes Guides, les identifier, communiquer avec eux et en faire de véritables alliés durant ton avancée sur ton Chemin de Vie.