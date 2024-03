Le mur de l'Atlantique en Normandie

Le Mur de l'Atlantique, bien qu'inachevé en été 1944, alignait tout de même, sur le rivage de Normandie, près de deux mille constructions en béton, des centaines de canons et des millions de mines. Cet ouvrage vous invite à découvrir les bunkers les plus intéressants de la côte normande et des îles Anglo-Normandes tout en précisant le rôle des principaux fortins au moment de la grande opération de débarquement allié, du 6 juin 1944. Ouvrage entièrement révisé au point d'être une nouveauté, fait partie de la refonte de la collection, avec une nouvelle couverture.