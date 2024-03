Mistral Gayant. 2e édition

Le lieutenant Stéphane Maurizio, fraîchement muté à Douai, débarque au moment le plus important de l'année : les fêtes de Gayant. Mais voilà qu'une série de meurtres retourne toute la ville. Face à la pression de sa hiérarchie, Maurizio est déterminé à démasquer le coupable et mettre fin à ce jeu macabre. Aidé de son adjoint, l'enquête progresse rapidement, mais tous les indices semblent mener à cette tradition locale que Maurizio s'efforce de comprendre. Entre querelles familiales, vengeances et règlements de comptes, à qui profite ces crimes ? Il n'y a plus de temps à perdre... Comment éviter un nouveau drame en pleine foule ?