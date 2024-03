Les superpouvoirs des dyslexiques en entreprise. Transformer la différence en atout

Ce livre est un guide, un mode d'emploi et une boîte à outils destiné à comprendre ce qu'est la dyslexie et comment la faire fructifier au sein des organisations. C'est un appel à une prise de conscience de la présence de talents dans les équipes, talents qui restent trop souvent inexploités et qui pourtant ne demandent qu'à s'épanouir. C'est également une invitation à se mettre en mouvement au sein des entreprises et organisations, dans le cadre d'une politique RSE pour valoriser les ressources humaines, le bien-être au travail et l'efficacité au quotidien.