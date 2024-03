Mikami. Cougar's chronicles

Les soeurs Mikami vivent en colocation et ont chacune leurs problèmes sentimentaux. Izumi, l'aînée, vient de se faire quitter par un mari beaucoup plus âgé qu'elle. Quant à Minori, la cadette, elle travaille trop pour penser à se mettre en ménage. Tout change pour les deux trentenaires lorsque Izumi introduit Shôta dans la maison - un étudiant timide et sans le sou aux talents insoupçonnés : en plus d'être mignon, il possède un énorme sexe et s'en sert à merveille ! Du jour au lendemain, le garçon encore puceau devient le jouet sexuel de deux femmes plus âgées que lui... Il y a pire comme destin, non ? Et ça n'est que le début !