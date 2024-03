Marguerite Yourcenar. Dimensions constitutives de l’existence humaine dans l’œuvre romanesque

Dans ses Ouvres romanesques, Marguerite Yourcenar a reconstruit des récits de vie mettant en évidence la valeur éternelle de l'être humain, en mettant l'accent sur la variété des pensées du sacré et sur leurs interactions. Ses goûts artistiques et sa vision synthétique - mêlant Occident et Orient - ont influé sur la création de ses personnages, marqués par des relations particulières avec l'art et les croyances religieuses. Leurs destins individuels uniques leur permettent d'accéder à un univers où règne une harmonie parfaite. Par un travail de microlectures, cet ouvrage se propose d'étudier ces destinées individuelles, dans un espace-temps romanesque qui est analogue au macrocosme et qui manifeste le sacré sur les plans stylistique, thématique et structural : dans le traitement de la lumière et de l'ombre, la conception de l'espace, les jeux de miroir dans la construction des personnages.