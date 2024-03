"La tête de la France est à Lille, sa main droite à Brest, la gauche à Strasbourg, le Morvan est son coeur. Son coeur par sa position, au centre-est de notre hexagone. Son coeur par sa forme, légèrement ovoide. Son coeur par l'irrigation de ses rivières et de ses lacs. Son coeur et aussi l'un de ses poumons, par l'air pur expiré de ses forêts. Son coeur par l'amour qu'on lui porte lorsqu'on y a vécu, passé tout ou partie de son enfance, creusé ses racines ou qu'on l'a tout simplement traversé avec envie d'y revenir." Ces premiers mots du livre Méandres vagabonds d'un amoureux du Morvan incitent à découvrir, ou mieux connaître ce coin de la ruralité bourguignonne. Vingt-quatre chapitres font parcourir le Morvan depuis Paris jusqu'à Autun en voyageant dans le temps, l'espace, les us et coutumes, la mémoire, l'imaginaire au hasard du vécu de l'auteur. Ce livre nous fait découvrir le Morvan à travers le regard d'un enfant du pays, de ses souvenirs, et ceux d'un auteur qui l'aborde avec simplicité et amour.