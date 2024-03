"N'entre pas docilement dans cette nuit paisible" tente de reconstruire une existence qui avance vers la maturité, celle de l'écrivain, à travers une existence qui s'est épuisée sans remède, celle de son père. Comme Philip Roth dans "Patrimoine", Amoz Oz dans "Une histoire d'amour et de ténèbres", Ricardo Menéndez Salmón explore l'histoire familiale pour se comprendre à partir des zones d'ombre et de lumière paternelles. Le résultat est un texte qui traverse les domaines de l'héroïsme et de la misère, de la bonté et du mépris, de la joie et de la maladie, et qui livre un document d'une émotion contenue et d'une brûlante honnêteté.