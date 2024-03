La respiration rythmique. Reprendre le pouvoir sur ses émotions et rythmer sa vie grâce à sa respiration

Une méthode inédite qui explose les idées reçues sur la respiration et le bien-être ! Et si la respiration était notre allié principe pour atteindre le bien-être ? Et si elle devenait un exercice boostant, relaxant mais surtout fun et dynamique ? Sarra Saïdi a créé une méthode de breathwork urbain et dynamique : Rhythmic Breath® qui mêle sophrologie, hypnose, breathwork et surtout musique. Et là aussi, elle casse les codes : pop, hip-hop, électron, jazz, zen... Eh oui, on peut tout à fait se ressourcer sur du Beyoncé comme sur du Ludovico Einaudi ! Ce livre présente la méthode, ses tenants et ses aboutissants, et propose des exercices faciles à pratiquer seul, chez soi en écoutant votre playlist. Sarra a développé pour vous un parcours inédit pour expérimenter la méthode et trouver l'exercice qui convient le mieux à vos besoins (surmonter une crise d'angoisse passagère, vaincre un état de fatigue, parvenir à un état de concentration, calmer le stress avant un événement ou une présentation importante, récupérer rapidement, gérer une douleur, etc.). Chaque exercice est également accompagné d'un schéma pour comprendre clairement le mouvement de respiration à effectuer.