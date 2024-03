Les signaux faibles. Anticiper pour mieux agir

Animer, diriger, c'est prévoir, c'est voir avant les autres ! Certains ont un talent pour sentir les crises et les difficultésà venir. Mais avoir un bon instinct ne suffit pas. Dans le domaine managérial, social, humain, éthique et politique, rassembler et analyser un faisceau d'indices aide à comprendre que la réalité est en train de changer. Un signal faible peut prendre la forme d'un chiffre, d'un événement, d'un courrier, d'une conversation... Seule, cette information n'a pas d'impact, mais cumulée avec d'autres signaux faibles, elle éclaire sur un phénomène qui s'installe, sur une situation en train de basculer... L'analyse des signaux faibles permet de mieux comprendre l'impact réel d'un problème déjà identifié, c'est aussi se préparer au changement. Dirigeants, managers, DRH... L'auteur vous explique comment porter de l'attention aux signaux faibles pour être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction !