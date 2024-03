La bureaucrature. Abécédaire ludique

"L'objectif est de mettre la lumière sur des administrations et des bureaux qui, à force de lâchetés et de renonciations, ont conquis avec l'argent de nos impôts un véritable pouvoir sur nos vies. Après un demi-siècle d'existence, maire, docteur en droit et avocat, je me dis que cette dérive bureaucratique ne peut constituer notre nouveau modèle de société. C'est pourquoi l'idée m'est venue d'écrire cet ouvrage afin que chacun appréhende facilement sous la forme d'un abécédaire ludique ce qu'est la bureaucratie en lui donnant des armes réthoriques pour résister aux zélateurs d'un système cloisonné, sclérosé, immobile et irresponsable qui se moque bien de ces états d'âmes". F. Masquelier