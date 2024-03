Formule 1. Edition 2024

Le guide indispensable avec toutes les informations utiles et techniques pour aborder, clé en main, la saison 2024 de Formule 1, que vous soyez néophyte ou fin connaisseur de la discipline. - Enjeux 2024 : les coulisses et l'organisation des Grands Prix. - Les équipes : les évolutions et nouvelles ambitions des écuries et des pilotes engagés. - Les Grands Prix : les circuits et leurs tracés, l'oeil de l'ingénieur, le résumé 2023. - Le cahier du rookie : la nouvelle réglementation, le livre des records, les termes techniques de la F1. Jean-Louis Moncet, voix de la F1 (Canal +, Sport Auto Classiques) et Alain Pernot Sport Auto et L'Auto-Journal).