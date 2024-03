Le travail de la fiction. Dans les coulisses d'une série télévisée

Une enquête sans équivalent sur les coulisses de la série à succès Plus belle la vie qui dévoile comment se fabrique une fiction de ce type et éclaire de manière inédite le travail des professionnel·les qui fabriquent les séries télévisées. Comment sont fabriquées les séries télévisées, ces fictions qui prennent tant de place dans nos vies, depuis quelques années ? A partir d'une enquête de terrain inédite sur les coulisses de Plus belle la vie, Muriel Mille donne à voir le travail des nombreux et nombreuses professionnel·les qui collaborent pour produire une série télévisée populaire. L'ouvrage permet de suivre les rouages de la fabrication des épisodes, des discussions entre les scénaristes durant les ateliers d'écriture à l'activité effrénée des réalisateurs et réalisatrices, des technicien·nes et des comédien·nes pendant le tournage. Alors que la diffusion d'un épisode quotidien nécessite un travail intense, ce livre analyse la division du travail non moins "extrême" qu'il requiert, entre une multitude de personnes. Il s'interroge également sur la manière dont les représentations qui peuplent nos écrans sont produites : comment donner une image vraisemblable du monde social tout en captivant quotidiennement les téléspectateurs et téléspectatrices ? Muriel Mille est maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ses travaux portent sur les conditions de production des séries télévisées et des films, et sur les carrières des professionnel·les de l'audiovisuel et du cinéma.