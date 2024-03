Gestion de patrimoine. Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales, Edition 2024-2025

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel détermination des objectifs selon l'horizon temporel et dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'inflation : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable, Loi Climat et Résilience, nouveau statut de l'entrepreneur individuel Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management... Cette nouvelle édition est enrichie d'un chapitre inédit sur les NFT et les cryptoactifs. Par ailleurs, les données fiscales ont toutes été actualisées et sont parfaitement à jour. La première édition a été labellisée par le Collège de Labellisation de la FNEGE.