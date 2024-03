To the Abandoned Sacred Beasts Tome 15

La capitale New-Fort est en proie aux flammes. Hank et Kane s'affrontent à nouveau dans ce lieu où tant de personnes ont perdu la vie - amis et ennemis confondus - et ils sont déterminés à se battre jusqu'à la mort. La fin est là... Après tant d'années de souffrance, quelle vision triomphera et déterminera le sort des divins et des hommes ? Dernier tome