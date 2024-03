Les joies du surf

"La joie du surf" présente toutes les qualités des meilleurs textes de non-fiction ou de journalisme littéraire. L'alliance de la poésie et de la précision technique est particulièrement intéressante, notamment lorsque London pose cette jolie question : "Qu'est- ce qu'une vague ? ". Si la "maîtrise de la matière" est cruciale dans la pratique de ce sport, London affirme que le secret du surf repose en réalité moins sur la force et la domination des vagues que sur une absence de résistance à leur déferlement, c'est-à-dire une forme de souplesse, d'abandon et d'humilité. Il s'agit également d'un texte majeur dans l'histoire de ce sport, qui fait désormais partie de la culture populaire occidentale.