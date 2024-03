Aquarelle facile

Peindre les paysages au crayon-aquarelle Envie d'apprendre à peindre des paysages ? Vous êtes au bon endroit ! Les crayons aquarelle permettent de réaliser des peintures... sans utiliser de peinture ! Et le résultat est bluffant. Très simples d'utilisation, ils conviennent bien aux débutants et se prêtent parfaitement à la réalisation de carnets de voyage. Grâce à ce livre, immortalisez forêts, déserts, mers et vallées ! Une première partie pédagogique vous initiera facilement à l'utilisation des crayons aquarelle. Matériel, choix des couleurs, astuces et explications pas à pas... Clémentine Collinet partage son expérience dans ce livre accessible à tous.