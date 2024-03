En 1961, paraissait dans la collection Les albums des Guides Bleus - à la suite des précédents albums : Bretagne (pays couleur de mémoire), L’Evangile des calvaires bretons, Bretagne des îles, Promenades en Bretagne, Ports de pêche en Bretagne et La Bretagne des pardons "la Bretagne intérieure" qui se composait d’une longue présentation, due à la plume d’Henri Queffélec, puis d’une soixantaine de photographies noir et blanc d’époque de Robert Boulas, suivies de notices géographiques, historiques et archéologiques.