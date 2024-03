Ray Dalio. Le vrai visage de la légende de Wall Street

Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater, le plus grand fonds spéculatif du monde. Parti de rien et devenu multimilliardaire, il a construit sa réputation sur sa capacité à gagner de l'argent, quelle que soit la santé de l'économie. Ray Dalio a acquis une renommée mondiale grâce à une mystique de la réussite cultivée par de fréquentes apparitions dans les médias, et des méthodes de management immorales. A travers des centaines d'entretiens avec des ex-collaborateurs du célèbre hedge fund américain, Rob Copeland nous plonge dans les coulisses impitoyables de Wall Street, où les millions de dollars permettent de tout acheter, de la strip-teaseuse à votre collègue de bureau. Le fonds surveille et manipule ses employés, allant jusqu'à embaucher le futur directeur du FBI pour arriver à ses fins ; caméras, enregistrements, dénigrements, tous les moyens sont bons pour contrôler les équipes. Mais que cherche à cacher cette entreprise ? Sa méthode d'investissement est-elle si exceptionnelle ? Découvrez un monde sans aucune limite. Rob Copeland, journaliste au New York Times, couvre l'activité à Wall Street. Après 10 ans comme reporter pour le Wall Street Journal, durant lesquels il a interviewé Ray Dalio à plusieurs reprises et publié de nombreux articles sur Bridgewater - et malgré les pressions judiciaires -, il se lance dans l'écriture de ce livre d'investigation qui se lit comme un roman.