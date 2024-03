Anouk, 10 ans, remplit un carnet pour l'offrir à son grand-père, 79 ans désormais en Ehpad. Au fil de son inspiration et des pages, elle dépose les empreintes de leurs index, inventorie sa collection d'objets insolites, dessine le plan de la chambre de son grand- père - sans oublier le lit électrique et la réserve de bisous -, dresse une liste de ce qu'elle aime faire avec lui et de leurs secrets... Ce carnet de liaison , composé avec amour, est aussi un livre d'artiste à hauteur d'enfants et de grands-parents. Ce livre est aussi prolongé par une exposition interactive pour enfants et adultes se tourne dans de multiples médiathèques et maisons de retraites. Par Elisa Lemerrer, scénographe et Isabelle Vaillant, photographe : Les soeurs Ravilly