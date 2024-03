Allons-nous vers la fin de l'eau ? Ou du moins de l'eau potable facilement disponible et bon marché ? Jusqu'aux récentes sécheresses connues par l'Europe et les Etats-Unis, les grandes puissances mondiales ont eu tendance à penser que le manque d'accès à l'eau était surtout un problème de pays pauvres. Mais en raison du réchauffement climatique et de la surexploitation par les activités humaines, la moitié de la population mondiale est désormais exposée à la rareté de cette ressource vitale. Dans le monde entier, les tensions sociales liées à l'accès à l'eau se font de plus en plus ressentir. Jusqu'il y a peu, l'eau faisait rarement la une des médias. Pourtant, sa gestion devrait arriver en tête des sujets les plus essentiels. Les solutions existent, mais les gouvernements ont pris beaucoup de retard. Cet ouvrage dresse la liste des actions à mener d'urgence avant que la modification du cycle de l'eau déjà à l'oeuvre n'entraîne des conséquences catastrophiques. Simon Porcher est professeur des universités en sciences de gestion à l'Université Paris Panthéon-Assas. Ses travaux portent sur la gestion et la tarification des services publics de l'eau. Il est l'auteur de plusieurs articles publiés dans les meilleures revues académiques et a co-dirigé l'ouvrage collectif Facing the challenges of water governance.