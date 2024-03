Star Wars Tome 6

Les héros de l'Alliance Rebelle suivent Amilyn Holdo à la recherche de carburant pour leur flotte de vaisseaux. Mais Leia, Luke et Lando n'ont aucune idée de l'endroit où va les emmener cette quête ! Ils vont découvrir un lieu qui n'a pas été exploré depuis la Haute République ! Une aventure qui va pousser Luke à devoir se dépasser pour se rapprocher de son rêve de devenir un Jedi. Sixième tome de la série Star Wars durant la période entre les films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Charles Soule (Lando, Poe Dameron) y introduit des liens avec l'époque de la Haute République, avec certains personnages des films les plus récents (comme Amilyn Holdo incarnée à l'écran par Laura Dern) mais aussi avec la saga Hidden Empire. Un tome incontournable donc !