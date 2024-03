Vies imprévues. Enfants placés, ils ont déjoué le destin

Cinq destins qui paraissaient joués d'avance. Audrey, Jimmy, Schouka, Souleymane et Tricia : cinq enfants placés dans des foyers et des familles d'accueil, parce qu'ils n'avaient plus personne, qu'ils étaient délaissés, battus, abusés. Pourtant ces cinq-là ont déjoué le sort. Aujourd'hui, ils ont entre 20 et 30 ans et, malgré les difficultés, ils tiennent debout. Ils ont des métiers, des amours, des projets, une énergie, un désir de vivre irrésistibles. Comment se relève-t-on du malheur ? Comment apprend-on à vivre, quand le désastre guette ? En acceptant de se confier à Florent Georgesco, de raconter comment ils ont échappé à la fatalité, ces cinq jeunes hommes et femmes lui ont également parlé de nous, comme s'ils détenaient un secret que nous poursuivons tous. Et leurs bouleversants portraits sont aussi ceux des foyers où passe un enfant sur vingt en France : des lieux d'accueil où le miracle est possible et qu'il nous faut préserver. Humain, lumineux, nécessaire.