De délicieux enfants

"IL NE FAUT PAS MANGER POUR VIVRE, MAIS VIVRE POUR MANGER LE MONDE ! Depuis des jours, les écuelles sont vides, tout comme les estomacs. Dans leur maison au fond des bois, le père et la mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture. Sept bouches voraces. Sept enfants espiègles qui ont déjà bien grandi. Sauf Tipou. Difficile de trouver sa place, quand on en prend si peu...Du haut de ses treize ans, Tipou rêve d'aventure. Cela tombe bien : la forêt noire et profonde cache d'inquiétants mystères. Qui sème ces feuilles et baies sanglantes ? Pour le découvrir il vous suffit, à vos risques et périls, de suivre les traces... "