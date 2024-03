Pas de bras, pas de chocolat

Philippe Croizon n'est pas un être comme les autres ! Son histoire dramatique est devenue sa force, son moteur, sa raison de vivre. Amputé des bras et des jambes, il a pourtant décidé de rire de tout, et tout le temps ! Si ses exploits sont régulièrement les "Unes" de la presse (Dakar, traversée de la Manche...), Philippe est connu pour son humour sans limite et sans filtre ! Cet humour, il nous le livre pour la première fois dans ce livre qui va mettre à rude épreuve vos zygomatiques... Ceux qui le connaissent peuvent témoigner : Philippe ne fait jamais rien à moitié ! Blagues, jeux de mots, anecdotes... tout y passe et chaque ligne de cet ouvrage est une pilule d'énergie anti-déprime. Avec l'aide du journaliste Vincent Mongaillard, Philippe Croizon réunit ici une ordonnance anti-blues qui vous mettra forcément la banane et vous apprendra à prendre la vie du bon côté.