Faire parler les ordinateurs. La révolution ChatGPT

Comment les ordinateurs peuvent-ils comprendre du texte ? Vont-ils maîtriser la langue aussi bien que les humains ? Sauront-ils "penser" et "raisonner" comme les humains ? Aujourd'hui, les médias s'émerveillent des prouesses de ChatGPT et on ne compte plus les métiers qui sont impactés ou qui pensent l'être. Cette révolution a été possible grâce à des changements radicaux dans la manière d'aborder les questions liées à la modélisation et à la manipulation de la langue par des ordinateurs. Des premiers balbutiements aux capacités langagières actuelles, Guillaume Wisniewski nous raconte comment les chercheurs ont réussi à créer des systèmes capables de reproduire (voire de dépasser) les capacités d'un humain à comprendre un texte et à parler. Il nous donne les clés pour comprendre les modèles au coeur de la révolution actuelle et expose les raisons du succès des GAFAM, en s'interrogeant sur les risques de laisser ces technologies aux mains de ces seules entreprises.