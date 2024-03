Naturalis causa. Réflexions et expressions imagées

"Le cyanotype, procédé d'impression né dans le contexte de l'invention de la photographie dans les années 1840, renaît actuellement dans le domaine de l'art et à la faveur du Do it Yourself. Cet ouvrage prend le parti d'associer les cyanotypes composés essentiellement à partir de plantes et de fleurs séchées et de les illustrer avec des réflexions d'intellectuels d'hier et d'aujourd'hui (philosophes, historiens, économistes, écrivains) sur les rapports de l'humain à la nature ou de la nature à l'humain : Naturalis Causa. Il évoque, par petites touches impressionnistes, l'optimisme, mais aussi les craintes qui ont marqué l'histoire du modèle économique dans lequel nous vivons. L'ouvrage se veut un recueil à feuilleter, l'oeil tantôt attiré par les mots, par la profondeur du bleu de Prusse, par les touches d'aquarelle, par les traces laissées par le sel ou les épices saupoudrées pour donner au cyanotype un jour nouveau."