Le héros de ce récit s'interroge, cherche à comprendre ce qu'il fait, ce qui l'anime. Tourmenté par ses sentiments et les frissons délicieux de la chair, il se demande lequel des deux dirige l'autre. Mêlant l'observation quasi détachée et les escarmouches en chambre, La Jasse du Pin Parasol dit avé l'accent, combien il est beau et difficile de vivre.