Le poids des maux. Paroles de militaires blessés

Ils sont partis en opération extérieure en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique... certains en sont revenus cabossés, porteurs d'un stress post-traumatique, souvent diagnostiqué tardivement ou non reconnu comme tel. Ils ont quelquefois préféré taire leurs maux de peur de perdre leur aptitude au combat. Cet ouvrage regroupe les témoignages recueillis auprès de six militaires, dont une femme, deux gendarmes blessés en service à La Réunion, dont une femme, et deux conjointes de militaires. Le texte est illustré de quinze aquarelles de style réaliste qui contribuent à transmettre l'émotion. Paroles bouleversantes, uppercuts de mots qui peuvent laisser le lecteur KO car derrière les paroles du blessé il y a son âme. Ce livre est l'outil d'un double combat : restituer le poids des maux et témoigner pour ne pas tomber dans l'oubli.