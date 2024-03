The Saint Whose Engagement Was Broken Tome 2

Sortie de la petite cage qui la retenait... elle découvre un monde chaleureux. La Sainte méprisée développe de nouveaux sentiments et se dresse face au danger qui menace le pays ! Surnommée " la plus grande Sainte de l'Histoire ", Philia subit les revers de sa perfection et finit par être vendue au pays voisin. Mais à sa grande suprise, elle y reçoit un excellent accueil. Touchée par la chaleur des habitants de Palnacolta, Philia commence peu à peu à ressentir à nouveau des émotions. C'est alors que le " Royaume des Démons ", enfoui depuis une centaine d'années, commence à remonter à la surface tout en multipliant les attaques des monstres. Face à la menace, la réaction de Philia est immédiate : " Je souhaite protéger le peuple de Palnacolta en tant que Sainte. " Elle entreprend alors un rituel ancien et compliqué, le " Cercle magique destructeur de Mal "... !! La Sainte au visage figé qui ne cherchait qu'à rendre les gens heureux va faire des miracles !