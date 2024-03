Aménager des massifs fleuris au fil des saisons. Du rêve à la réalisation

Vous souhaitez depuis longtemps aménager une plate-bande de vivaces dans votre jardin ? Vous rêvez de massifs chatoyants, sans pouvoir y consacrer trop de temps ? Dans les deux cas, les modules proposés dans cet ouvrage seront d'une aide précieuse. Présentés de manière thématique, ils fournissent toutes les informations nécessaires à la planification et à l'implantation de plates-bandes faciles à entretenir. D'une grande variété de couleurs et de formes, les plantes vivaces permettent de multiplier les possibilités d'aménagement. Leur aspect, qui évolue au fil des saisons, contribue à dynamiser les massifs. Combinées avec des plantes ligneuses, les vivaces confèrent de la magie au jardin et surprennent tout au long de l'année. Diversifié : Que vous souhaitiez aménager une plate-bande style prairie, un jardin sur gravier ou un massif de vivaces d'ombre, vous trouverez ici le module adapté. Pratique : Ces modules vous permettent d'adapter facilement les plates-bandes à votre jardin et de les diversifier à volonté. Faciles à entretenir : Bien agencées, vos plates-bandes de vivaces vous accompagneront longtemps et seront d'un entretien facile.